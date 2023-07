Calciomercato Roma: accordo raggiunto con Morata, manca quello con l’Atletico. L’attaccante aspetterà qualche giorno, Inter in pressing

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ore caldissime, giorni decisivi per il destino di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, 30 anni, è conteso da Roma e Inter, entrambe determinate a regalarlo ai propri allenatori.

Sia Mourinho che Inzaghi hanno infatti messo il centravanti dell’Atletico Madrid in cima alle richieste per l’attacco. Ora sta ai due club fare le proprie mosse. Tiago Pinto ha già fatto la sua, fissando per oggi un incontro con il procuratore di Morata.

Il club, racconta in questi minuti il giornalista Francesco Balzani su Twitter, ha l’accordo totale con il centravanti: le cifre circolate oggi parlavano di un contratto triennale a 4,5 milioni l’anno. Ma ora la Roma deve convincere anche l’Atletico Madrid.

Il centravanti spagnolo aspetterà solo qualche giorno per capire se i giallorossi saranno in grado di accontentare le richieste del proprio club (in questo senso sarà importante capire realmente l’entità della clausola), quindi comincerà a valutare le altre proposte. Con l’Inter che è già in pressing.