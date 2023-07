L’agente di Morata è a Roma, oggi l’incontro con Pinto: sarà decisiva la clausola rescissoria, le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Oggi a Trigoria si sono rivisti i nazionali, rientrati dalle ferie e ora nuovamente a disposizione di Josè Mourinho. Ma il grande atteso dalle parti del Fulvio Bernardini (anche se l’incontro potrebbe anche avvenire altrove) è l’agente di Alvaro Morata.

Stando a quanto riferisce questa mattina il portale del Corriere dello Sport, il procuratore dell’attaccante spagnolo è stato avvistato nella Capitale e già oggi dovrebbe andare in scena il tanto atteso incontro con Tiago Pinto.

Morata è finito nel mirino della Roma da tempo, e ora i giallorossi stanno cercando di accelerare per bruciare la concorrenza, che col passare dei giorni sembra aumentare a dismisura.

Il giocatore ha aperto all’ipotesi di un trasferimento in giallorosso, ora va trovata l’intesa su durata del contratto e stipendio. Ma soprattutto bisognerà capire se esiste e a quanto ammonta la famigerata clausola rescissoria, che l’agente di Morata quantificava in 12 milioni di euro, cifra però non confermata dall’Atletico.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – L’incontro tra Tiago Pinto e l’agente di Morata viene confermato oggi da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, e al centro del colloquio ci sarà la tanto chiacchierata clausola rescissoria, che per l’Atletico Madrid è sempre fissata a 20 milioni di euro.

Il procuratore di Morata però non è dello stesso avviso, e sostiene che sia presente un documento che permetterebbe all’attaccante di liberarsi a una decina di milioni. Pinto vuole vederci chiaro: se dovesse avere ragione l’Atletico Madrid, la trattativa non andrà avanti, in caso contrario il gm affonderà il colpo.