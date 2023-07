Morata vuole la Roma

AS ROMA NEWS – E’ bagarre per Alvaro Morata. La corsa all’attaccante spagnolo si arricchisce ogni giorno di una nuova pretendente, rigorosamente italiana.

Dopo l’inserimento dell’Inter, ora anche la Juventus sta pensando al ritorno del centravanti che in passato ha già vestito due volte non consecutive la maglia bianconera. Tutto è legato all’addio di Vlahovic, messo sul mercato per fare cassa, e dal futuro di Lukaku. Qualora il belga non dovesse arrivare alla corte di Allegri, Morata diventerebbe un serio obiettivo dei bianconeri.

Ma la Roma al momento sembra essere davanti a tutte. Almeno stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna apre a tutta pagina con il titolo: “Vuole la Roma” parlando del centravanti dell’Atletico. Morata, nonostante il pressing saudita e la corte delle big italiane, sembra essersi persuaso a vestire di giallorosso dopo aver parlato con Mourinho. L’idea di giocare al fianco del suo grande amico Paulo Dybala lo stuzzica non poco.

Ma non è l’unico giornale a vederla così. Anche Leggo (F. Balzani), racconta oggi come la Roma abbia ottenuto il sì totale di Morata e della famiglia sulla base di un triennale da 4,5 milioni più bonus, che in caso di partecipazione in Champions diventerebbero 6. Quelli che avrebbe percepito a Madrid dopo il rinnovo. Sulla stessa lunghezza d’onda Il Messaggero (S. Carina), che oggi racconta come l’attaccante spagnolo abbia assicurato a Dybala la sua preferenza per la Roma.

Ora la palla a Tiago Pinto, che deve trovare un accordo anche con l’Atletico. A che prezzo? Per gli agenti bastano 12 milioni di clausola, per il club di Madrid ce ne vogliono quasi 20. Un nodo questo ancora da chiarire e che rappresenta l’ultimo ostacolo verso il traguardo.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Il Messaggero