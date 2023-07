Roma, salta la presentazione all’Olimpico di metà agosto: il motivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente partita di presentazione allo Stadio Olimpico per la Roma di Mourinho: quest’anno i giallorossi non giocheranno l’ultimo test amichevole davanti al proprio pubblico come succedeva in passato.

Lo rivela l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), che rivela anche il motivo di questa decisione: il manto erboso dell’Olimpico, che lo scorso anno aveva suscitato diversi malumori da parte dei tecnici di Roma e Lazio, sarà rizollato e dunque non sarà possibile utilizzarlo.

I giallorossi giocheranno comunque una partita amichevole a ridosso della metà di agosto, l’ultima prima dell’inizio del campionato, ma lo farà fuori casa il 12 o il 13 del prossimo mese.

L’appuntamento con i tifosi giallorossi e l’abbraccio dell’Olimpico è rimandato a Roma-Salernitana del 20 agosto, prima giornata del campionato 2023/2024.

Fonte: La Repubblica