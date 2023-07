Scamacca con Morata, Pinto ci prova

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho è stato chiaro: l’attacco della Roma deve essere rifondato. Dopo la pessima esperienza della scorsa stagione, con i due centravanti in rosa che hanno faticato tantissimo a produrre gol, l’allenatore ha chiesto a Pinto due nuovi rinforzi per il reparto avanzato.

E così il gm si è messo subito al lavoro per accontentare il tecnico, puntando su Alvaro Morata, obiettivo dei giallorossi da tempo, e poi su Scamacca, considerato il rinforzo giovane da affiancare all’esperto numero nove spagnolo.

Ma per arrivare a dama con entrambi serviranno diversi incastri: il primo è che il West Ham accetti di lasciar andare il proprio centravanti in prestito (oneroso) senza obblighi di riscatto. Il secondo è che la Roma riesca a piazzare Belotti. Il Gallo non ha convinto lo scorso anno, e davanti a un’offerta Tiago Pinto sacrificherà il giocatore per liberare spazio a un nuovo attaccante.

Mentre Morata resta il grande obiettivo su cui la Roma si prepara ad accelerare nei prossimi giorni, per Scamacca l’attesa non sarà ancora così lunga: Pinto spera che il West Ham si decida a venire a compromessi, altrimenti mollerà la presa e guarderà altrove. Okafor del Salisburgo è un nome che continua a piacere a Trigoria.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Leggo