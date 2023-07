LLORENTE: “Kristensen grande acquisto, giocatore completo. A Roma mi sono sentito subito amato”

NOTIZIE AS ROMA – Diego Llorente ha parlato del suo ritorno a Roma, del suo compagno Kristensen al Leeds, ora ritrovato in giallorosso, e delle sue sensazioni a margine del primo test di campionato contro la Boreale: “Stiamo lavorando bene e forte, è quello di cui abbiamo bisogno e quello che ci serve in questo momento”.

Sei contento di essere tornato a Roma?

“Mi sono sentito subito molto amato qui, volevo tornare e per me era l’unica opzione. Ci tenevo a fare una stagione completa qui”.

Cosa ne pensi dell’acquisto del tuo ex compagno al Leeds, Kristensen?

“È un grande acquisto, è un giocatore completo che ci può aiutare sia in fase difensiva che offensiva”.

L’anno scorso non è finito nel migliore dei modi. Quanta voglia di rivincita hai e avete come squadra?

“Ogni stagione è diversa dall’altra, ora siamo concentrati nella fase di preparazione. È chiaro che ci aspetta una grande stagione, ma vogliamo procedere passo dopo passo, allenamento dopo allenamento”.

Con la Boreale abbiamo visto la difesa a 3 e a 4. Pensi che resterà la difesa a 3 o giocherete anche più spesso a 4, anche magari con l’arrivo di Kristensen?

“Uno dei punti di forza di questa squadra è quello di poter cambiare modulo, ma sempre avendo lo stesso obiettivo che è quello di vincere”.