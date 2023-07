Italia U19 campione d’Europa, Portogallo battuto 1-0. Trionfano i giallorossi Mastrantonio, Pisilli e Faticanti

AS ROMA NEWS – L’Italia Under 19 vince il campionato europeo di categoria battendo per 1 a 0 in finale i pari età del Portogallo.

Decisiva la rete al 19′ di Kayode, a segno con un colpo di testa su cross di Hasa. Inutili gli assalti finali dei portoghesi.

Trionfano anche i giallorossi Mastrantonio, Faticanti (capitano della squadra) e Pisilli, subentrato nella ripresa.