Cristante e Spinazzola coinvolti in una lite per strada a Forte dei Marmi: “Ma da dove ca**o venite?” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Momenti di tensione in vacanza a Forte dei Marmi per i giocatori della Roma Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante, coinvolti in una lite nata per strada con una terza persona.

La scena è stata ripresa dal cellulare di un passante ed è finita dritta dritta sui social, dove ovviamente sta diventando virale.

Difficile, per non dire impossibile, ricostruire l’accaduto visto che nei pochi secondi del video si vede solo un uomo inveire contro Cristante, mentre intorno la lite sembra coinvolgere anche le donne presenti.

“Pisc*ate davanti alla porta sua e mi fate pure la predica? Ma dove ca**o venite? Ma manco in Afghanistan si fanno ste cose, oh…”, urla l’uomo all’indirizzo del centrocampista giallorosso, prima che venga allontanato e le cose possano degenerare.