“ON AIR!” – MALENA: “Clamoroso, la Roma pensa al doppio colpo in attacco”, COSENZA: “Morata da chiudere subito”, PRUZZO: “Non mi fa impazzire, spero che i piani siano altri”

David Rossi (Rete Sport): “L’amichevole contro la Boreale non ha offerto grandi spunti, a parte il 3-5-2 che sembra il modulo scelto per la stagione e questo può essere molto indicativo in chiave mercato per la tipologia di giocatori da inserire in rosa. Qualche cattivello ha detto che Belotti non ha segnato manco con la Boreale… Sul mercato il nome che nelle ultime ore ha superato a destra Scamacca è quello di Morata, che pare essersi promesso alla Roma. Quando tutti i giornali e media convergono su una notizia, qualcosa di vero vuol dire che c’è. Ma questo non basta, servono i soldi e gli accordi con la società. Oggi il procuratore pare sia atteso a Trigoria per incontrare Pinto, vedremo se sarà confermato, sarebbe un passo importante…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Morata è il colpo da chiudere subito, è il giocatore ideale per la Roma. Va fatto prima della fine della settimana, secondo me è molto vicino anche perchè le altre si stanno impantanando, si sono un po’ incastrati su certi movimenti di mercato…se ti sbrighi… Morata vuole la Roma, Mourinho vuole Morata, i giocatori pure, e allora non capisco perchè questo matrimonio non si dovrebbe fare…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Su Morata sono ancora in corsa sia il Milan, sia l’Inter, sia la Juventus, sia la Roma, che è pienamente in corsa a prescindere dal discorso Scamacca. La Roma a sorpresa, e direi anche clamorosamente, pensa al doppio colpo in attacco. La famiglia di Morata, da quanto mi risulta, spinge per il ritorno a Torino e ci sono stati contatti proficui, Inzaghi spinge per averlo all’Inter, mentre il calciatore è particolarmente stuzzicato dalla Roma. E’ una partita apertissima, questa sarà una settimana caldissima sul fronte Morata…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La clausola di Morata dovrebbe essere di 12 milioni, ma il suo rinnovo di contratto non è ancora stato ufficializzato. La Roma però quei soldi non ce li ha. Sarebbero teoricamente i soldi di Frattesi, più o meno, e su cui può contare l’anno prossimo… Se la Roma volesse puntare su Morata dovrebbe trattare con l’Atletico, magari puntando a un prestito con obbligo di riscatto in modo da poter spendere quei soldi l’anno prossimo…La volontà del calciatore è di tornare in Italia, e la Roma è la prima scelta. Il problema è economico, la Roma non ha le risorse per andare dall’Atletico e prendersi Morata versando i soldi della clausola. Servirà ancora un po’ di tempo e capire se ci sarà qualche altra squadra che si muoverà prima sul calciatore, e allora lì diventa un problema…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io sogno di vedere la Roma con il 4-3-3, ma conta quello che fa Mourinho e dove vuole arrivare. Siccome di solito quando si mette in testa un obiettivo ci arriva, è giusto accompagnarlo e dargli fiducia. Altrimenti non avrebbe senso affidarsi a uno come lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per Morata io non è che faccia le capriole, non mi fa impazzire. Spero che la Roma abbia altri piani. Per me il massimo era Icardi. Ora ce ne sono talmente tanti di giocatori forti, giovani, che ti possono coprire il ruolo per qualche mese. Morata ha la caratteristica che riesce a guadagnare sempre tanto. Ha più di 30 anni e mica te lo regalano…cifre spropositate. Spero che Mourinho e Pinto tirino fuori un nome che magari non è ancora uscito, ma che abbia una logica…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Su Morata c’è anche l’Inter, e anche in modo prepotente. La perdita di Lukaku ha cambiato i piani nerazzurri che oggi ha bisogno di un giocatore pronto anche se meno top rispetto al belga. Morata vuole tornare in Italia, il primo che trova l’accordo con Atletico se lo prende. Io non credo che lui si opponga all’Inter per andare per forza alla Roma. Lui prende e va da chi lo vuole…”

