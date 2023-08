Calciomercato Roma, accordo tra Ibanez e l’Al Ahli. Club al lavoro per l’intesa, fumata bianca vicina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A sorpresa, Roger Ibanez ha raggiunto un accordo con il club saudita dall’Al Ahli, intenzionato a portare il calciatore brasiliano tra le proprie fila.

Il giocatore, che non sembrava interessato al trasferimento in Arabia, ha trovato un’intesa verbale con i sauditi sui termini del contratto e ora attende l’accordo con la Roma.

L’Al Ahli non ha ancora soddisfatto le richieste di Tiago Pinto, e i due club sono ancora alla ricerca dell’accordo. I contatti sono ancora in corso e proseguiranno nella serata, con le parti sempre più vicine.

Roger Ibanez potrebbe svolgere nelle prossime ore le visite mediche a Parigi per il club saudita. Affare caldissimo, la Roma si prepara a fare cassa con il suo difensore.

EXCL: Al Ahli have now reached verbal agreement on personal terms with Roger Ibanez! Contract ready, medical could take place in Paris. 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Al Ahli are still negotiating with AS Roma on fee — no agreement yet but talks are underway tonight, it’s getting closer. pic.twitter.com/qEoX2LdXwN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023