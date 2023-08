Calciomercato Roma, Marcos Leonardo spinge per il trasferimento in giallorosso: oggi ripartono i colloqui col Santos

AS ROMA NEWS – Nonostante il gol realizzato oggi all’ultimo minuto di recupero che è valso al Santos il pareggio contro l’Atletico Paranaense, Marcos Leonardo non ha cambiato idea e continua a volere il trasferimento alla Roma.

Gli agenti del calciatore, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sono in pressing da tempo sul club affinché permetta al giocatore di trasferirsi alla corte di Mourinho: dalla giornata di domenica i colloqui riprenderanno tra le parti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

La speranza della Roma è che i brasiliani non interrompano le negoziazioni nel caso in cui si arrivasse alla chiusura dell’operazione per Deivid Washington, attaccante classe 2005, al Chelsea.

Fonte: Gianlucadimarzio.com