Calciomercato Roma, anche Abel Ruiz nella lista degli attaccanti: contatti con il giocatore spagnolo

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma prosegue la ricerca dell’attaccante. Dopo i nomi delle scorse ore, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport è entrato nella lista anche Abel Ruiz, attaccante classe 2000 del Braga.

I giallorossi hanno avviato i contatti per lui e si sta lavorando sul suo profilo insieme agli altri nomi, per tenersi più piste aperte oltre a quella sempre attiva per Zapata.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, è al Braga dal 2020 ed è stato finalista negli ultimi Europei U21 con la Spagna.