Mou aspetta ancora il centravanti

AS ROMA NEWS – Zapata sì, no, forse. E lo stesso leit motiv va avanti da settimane anche per Marcos Leonardo. Josè Mourinho, a tre giorni da Roma-Salernitana, continua ad aspettare il centravanti, che però non arriva.

Per Zapata lo stallo con l’Atalanta persiste: i bergamaschi chiedono 5 milioni subito più altri 5 di bonus facilmente raggiungibili per liberare il colombiano a titolo definitivo, oppure 3 per il prestito oneroso e altri 7 di obbligo di riscatto. Altrimenti il giocatore resterà alla corte di Gasperini, ben felice di poter contare anche su di lui.

Questa valutazione però scoraggia la Roma, che non è intenzionata a spendere dieci milioni per un calciatore di 32 anni. Da qui la nuova frenata. Il club si è preso un paio di giorni di tempo per decidere. Discorso molto simile per Marcos Leonardo: il Santos chiede più soldi di quelli offerti dai giallorossi.

Il prezzo che i brasiliani si aspettano venga pagato per il loro gioiellino è 20 milioni di euro, pretesa che può essere abbassata solo a gennaio, quando il club sarebbe più disponibile a trattare la sua cessione. Un’ipotesi che a Trigoria sembrano scartare: l’attaccante serve subito. Sul rilancio della Roma non c’è unità di vedute: per alcuni quotidiani Pinto ha già offerto i 20 milioni richiesti, ma mancherebbe ancora l’accordo sulle modalità di pagamento, per altri invece il rilancio non c’è ancora stato, con la trattativa in una fase di pausa.

Non a caso nelle ultime ore sono usciti due nomi nuovi che Tiago Pinto sta cominciando a valutare come alternative. Il primo è quello di Abel Ruiz, 23 anni, attaccante spagnolo del Braga cresciuto nelle giovanili del Barcellona. E’ un centravanti di manovra, che però non ha segnato molto nel campionato portoghese: la sua miglior stagione è stata la scorsa, dove ha messo a segno 8 gol in 34 partite giocate.

Il secondo profilo che il gm sta considerando è quello di Hugo Ekitike, 21 anni, attaccante francese di origini camerunensi del PSG, club col quale c’è un canale preferenziale visti anche gli ultimi arrivi di Paredes e Sanches. Fino a oggi però il club transalpino ha sparato alto per il proprio centravanti, valutandolo circa 30 milioni e scoraggiando le avance del Milan. La speranza è che il Paris apra a un prestito con diritto di riscatto qualora non riceva offerte a titolo definitivo per lui.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Sky Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo