Calciomercato Roma, anche i giallorossi in corsa per Dahoud a parametro zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mahmoud Dahoud sarà una delle grandi occasioni a costo zero per l’estate, visto che il Borussia Dortmund ha già deciso e annunciato che non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno prossimo.

Secondo Sky Sport Deutschland ci sarebbero addirittura dieci società già interessate, tra queste c’è anche la Roma. Oltre al club giallorosso, club sulle sue tracce ci sono anche Arsenal, Atletico Madrid, Leicester, Betis, Siviglia, Fenerbahce, Galatasaray, Milan e Napoli.

Centrocampista centrale di 27 anni, Dahoud gioca al Borussia Dortmund dal 2017. In questa stagione ha giocato solamente 7 partite ufficiali. In totale, con la maglia dei gialloneri ha collezionato 97 presenze e realizzato 4 gol. Nella sua carriera, Dahoud ha anche giocato due gare con la nazionale tedesca.

Fonte: Sky Sport Deutschland