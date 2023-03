Rinnovo Smalling, contratto pronto ma la risposta tarda ad arrivare: la situazione

AS ROMA NEWS – Il nuovo contratto è pronto da tempo. La Roma è andato incontro alle richieste di Smalling, offrendo all’inglese un rinnovo di due anni.

Tiago Pinto, dopo aver incontrato l’agente del centrale, ha proposto un biennale a poco più di 3 milioni annui, bonus compresi. Un prolungamento a cifre più basse di quelle percepite oggi dal ragazzo (3.8 milioni più bonus). Strategia simile a quella utilizzata lo scorso anno con Mkhitaryan, che poi scelse di firmare per l’Inter.

Da Smalling, che pubblicamente si era esposto professando la sua volontà di restare, non è però ancora arrivata una risposta definitiva anche se i contatti tra le parti sono frequenti e le sensazioni positive.

La Roma però non può aspettare troppo: ha bisogno di pianificare il futuro ed eventualmente la sostituzione del difensore inglese. Smalling ha voglia di Roma, ma anche di tornare a giocare la Champions League.

Un obiettivo che tanto hanno messo come condizione per continuare l’avventura in giallorosso, da Matic a Dybala, passando per Wijnaldum. Le offerte non gli mancano, ma la priorità è restare alla Roma. Ora però è il momento di mettere tutto nero su bianco.

Fonte: La Repubblica / Il Tempo