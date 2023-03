Serra inchiodato dai labiali, ora rischia il deferimento. E Mou va verso l’assoluzione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho verso l’assoluzione completa. Gli sviluppi della vicenda Serra stanno portando a un finale inatteso: l’allenatore potrebbe vedersi cancellate entrambe le giornate di squalifica, mentre l’arbitro rischia seriamente un deferimento.

Ieri il fischietto torinese è stato protagonista di un servizio de Le Iene nel corso del quale Filippo Roma lo incalzava per le frasi rivolte a Cremona: “Non ho detto nulla che potesse offenderlo. Non ho detto quelle parole lì («Hai rotto il c… Ti prende per il culo tutto lo stadio, vai a casa», ndr) Ho detto un’altra cosa. Ho detto, Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area“, la versione Serra.

Smentita però dalle stesse Iene grazie al contributo di Giuliano Callegari, esperto di letture del labiale. Un servizio che sembra inchiodare il fischietto di Torino e che potrebbe portare nel peggiore dei casi alla riduzione a una sola giornata e nel migliore all’annullamento totale della squalifica. Perché ci troviamo di fronte a un caso che farà giurisprudenza.

Per la prima volta dopo Calciopoli la Procura potrebbe deferire un arbitro. La documentazione di cui è in possesso la Corte sportiva potrebbe avere conseguenze devastanti. Già sabato scorso l’avvocato Antonio Conte, esperto di diritto sportivo al quale si è affidata la Roma, nel reclamo presentato d’urgenza insieme agli avvocati del club Vitali e Muscarà aveva ottenuto una prima vittoria con la sospensiva. La sentenza definitiva arriverà venerdì pomeriggio, alle ore 14.30, quando la Corte Sportiva d’appello prenderà una decisione sul ricorso della Roma.

