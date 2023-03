Pellegrini, Dybala e Abraham per ipotecare i quarti. Llorente sempre più vicino all’esordio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La formazione anti Real Sociedad sembra già scritta. A partire dal giocatore chiamato a sostituire Roger Ibanez, squalificato: Diego Llorente continua a essere il favorito per una maglia da titolare, in netto vantaggio su Marash Kumbulla.

A centrocampo la coppia Cristante-Matic sarà chiamata agli straordinari, mentre sulle fasce dovrebbe riavere una chance Karsdorp, con Spinazzola titolarissimo a sinistra.

In attacco Pellegrini, Dybala e Abraham, che tornerà a guidare il reparto avanzato, proveranno a fare male alla difesa della Real Sociedad, una squadra ostica che riesce a far giocare male le proprie avversarie.

Sarà dunque necessario sfruttare al meglio le occasioni da gol per riuscire a portare a casa un risultato importante in vista del ritorno in Spagna, che si preannuncia molto caldo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport