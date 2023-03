Spiraglio per la Juve: il Tar dà ragione ai bianconeri. L’obiettivo è far annullare la sentenza del -15

ALTRE NOTIZIE – Uno spiraglio per la Juve. Titola così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dopo che il TAR ha dato ragione a Cherubini e Paratici.

L’infinito su e giù giudiziario del caso Juve produce dunque un’altra novità: la famosa lettera della procura federale alla Covisoc con i “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda plusvalenze deve essere consegnata ai legali delle difese.

Niente giustizia sportiva, niente giustizia penale, è la giustizia amministrativa a entrare in campo con un pronunciamento del TAR del Lazio che accoglie il ricorso presentato dal dirigente bianconero Federico Cherubini e dall’ex dirigente Fabio Paratici relativo all’acquisizione del documento del 14 aprile 2021.

Ma perché è così importante, oppure, è davvero importante la lettera? Per la Federcalcio era un atto “pre provvedimentale” e interno, quindi non c’erano gli estremi per l’acquisizione da parte degli avvocati, per le difese invece l’inizio dell’indagine e quindi l’inchiesta della procura federale avrebbe violato i tempi procedurali. Il TAR è intervenuto per sancire che si tratta di un “contenuto provvedimentale almeno implicito”. Un punto per la Juve insomma, anche se il valore di questo punto è tutto da stabilire. Certo ora la Covisoc dovrà consegnare agli avvocati difensori il famoso documento entro sette giorni.

Quanto potrà incidere sull’udienza che il Collegio di garanzia presso il CONI si appresta a fissare? È chiaro che le carte di Torino hanno decisamente spostato il baricentro delle indagini e “depotenziato” almeno nella sostanza l’aspetto della tempistica dell’indagine sportiva. Che però, secondo la Juve e i dirigenti condannati, rappresenta una sorta di falsa partenza dell’istruttoria in grado di inficiare tutto il percorso processuale.

Fonte: Gazzetta dello Sport