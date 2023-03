Mancini: “A Zaniolo ho consigliato di andare al Galatasaray. Pellegrini? Gli infortuni condizionano il suo rendimento”

AS ROMA NEWS – Roberto Mancini ha parlato oggi alle pagine de Il Messaggero. Il commissario tecnico dell’Italia, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Questo uno stralcio delle sue parole:

Zaniolo ha fatto la scelta giusta?

“Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità”.

Pellegrini farà il salto definitivo anche in Nazionale?

“Con noi ha sempre fatto bene, sia come esterno d’attacco, sia interno in mediana. Poi nel corso della stagione patisce degli infortuni che condizionano il suo rendimento”.

Fonte: Il Messaggero