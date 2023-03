LLORENTE: “Domani cercheremo di far valere il fattore campo. Il tifo è una delle cose che mi ha sorpreso della Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Diego Llorente potrebbe fare il suo debutto da titolare con la maglia della Roma proprio nella sfida di domani contro la Real Sociedad, valida per l’andata degli ottavi di Europa League. Il difensore spagnolo, arrivato a gennaio in prestito dal Leeds, ha parlato della sua avventura in giallorosso fa a Radio Marca:

Sulla partita di domani.

“I momenti negativi nel calcio sono relativi, hai sempre la possibilità dopo pochi giorni di dare una svolta e bisogna mantenersi pronti. Cercheremo di far valere il fattore campo e che il risultato possa essere favorevole per il ritorno. Credo che in queste gara ci sia un momento per tutto. Chi sarà migliore come squadra, nei duelli individuali e nei piccoli dettagli avrà la possibilità di avere la meglio”.

Sull’atmosfera dell’Olimpico.

“Sì, la verità è che il tifo è una delle cose che mi hanno piacevolmente sorpreso. Allo stadio viene tantissima gente, nonostante la presenza della pista d’atletica che ostruisce la vista. È incredibile come ci spingano in ogni partita”

Sui calci piazzati.

“Sì, è un punto forte che cerchiamo di sfruttare, è composto da una serie di fattori che lo rendono un punto forte per noi”

Fonte: Radio Marca