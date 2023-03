“ON AIR!” – AGRESTI: “Conte può finire alla Roma, sarebbe una grande soluzione”, CENTO: “El Shaarawy tema delicato, meriterebbe di essere titolare”, ROSSI: “Serra chieda scusa se vuole continuare a fare l’arbitro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’era bisogno del servizio de Le Iene per capire che Serra è un cazzaro? Ma non lo diremo noi, lo dirà la procura federale venerdì prossimo quando si pronuncerà sulla squalifica di Mourinho. Spero che Serra si prenda prima o poi le sue responsabilità e abbia il bon gusto di chiedere scusa. Sempre se vuole continuare a fare l’arbitro… La sconfitta di Cremona fa sì che tu debba per forza vincere la partita di domenica contro il Sassuolo se vuoi tenere il passo della zona Champions. Con una vittoria a Cremona ti saresti potuto permettere un po’ di turnazione più a cuor leggero. Se domani la formazione fosse quella titolare, vorrebbe dire che col Sassuolo poi non giocherebbero Matic, Spinazzola, Pellegrini e Dybala… Per me Mourinho a Wijnaldum lo fa giocare sempre, e me lo aspetto in campo domani…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non penso che la Roma farà domani una partita diversa da quella che sono le sue caratteristiche. Chissà se Mou ci darà oggi delle indicazioni di formazione. Se domani giocasse El Shaarawy al posto di Pellegrini per me sarebbe una sorpresa. Domani mi aspetto la formazione titolare, con Llorente al posto di Ibanez, e Karsdorp a destra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questo Serra va esonerato, ha preso in giro Mourinho a freddo… Se c’era Juric gli menava, e prendeva una squalifica a vita. Mourinho si è tenuto, ma era ugualmente sconvolto. Speriamo che possano mandare via questo piccolo personaggio che prova a fare l’arbitro, che ha già dei precedenti terrificanti con la Roma… Mi sto fondendo tra la Roma e Mourinho, in questo momento sono molto tifoso di Mou perchè lo attaccano, e quando vinciamo ho una soddisfazione doppia, per la squadra e per lui. Vorrei vincere sempre 1 a 0 con gol di Mancini, pensate un po’… Pedro? Se ne deve andare…pare che vada al Betis…senza lui Mkhitaryan e Dzeko, Lazio e Inter non so cosa fanno…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Se Mourinho non volesse restare, non si preoccuperebbe del rinnovo di Smalling, del futuro di Abraham, del budget per fare mercato che avrai a disposizione in estate. E’ vero che ancora non gli sono arrivate offerte da squadre importanti che lo hanno fatto vacillare: è arrivato il West Ham, il Newcastle, la nazionale portoghese…tutti club che non lo attraggono più della Roma. L’offerta del West Ham gli è sicuramente arrivata, e chissà che oggi non avrà voglia di parlarne in conferenza stampa…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Smalling, nonostante l’età, è ancora un giocatore fondamentale per la Roma. Io penso che si arriverà a una fumata bianca nei prossimi giorni, massimo a inizio aprile, perchè il club dovrebbe sennò andare a cercare un altro difensore centrale dominante. Credo però che ci siano buone possibilità di continuare insieme, al momento la percentuale di un rinnovo di Smalling la darei almeno al 70-75%. Formazione? Penso che l’unico cambio sarà quello di Karsdorp al posto di Zalewski. L’unico dubbio è in difesa, con Llorente favorito su Kumbulla. Fra l’altro, complimenti a Ibanez che con uno squarcio sul piede ha giocato tutta la partita contro la Juve e anche bene…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Smalling l’anno prossimo avrà un altro anno in più sulle spalle e pensare di affidarsi solo a lui potrebbe essere un errore. Bene la sua conferma, ma bisogna cominciare a pensare a un cambio per il futuro e non farsi trovare impreparati per la sua sostituzione. Turn-over? Siamo in un punto cruciale della stagione, non si possono fare molti calcoli, ogni partita è decisiva. L’unico nodo è quello di El Shaarawy, che meriterebbe di essere un titolare. E’ un tema molto delicato, spesso ti fa la differenza. E’ una riserva di lusso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Real Sociedad è una squadra che ha un suo perchè, quarta in classifica in Spagna ma a 18 punti dalla vetta. Quindi fortarella, ma abbastanza lontana dalle prime. Bisogna però affrontarla con la massima concentrazione, perchè la Roma quando non è concentrata al massimo va incontro a figure abbastanza brutte… Mi aspetto una squadra che sa giocare al calcio, molto tecnica, con dei valori importanti. L’allenatore è uno molto furbo, smaliziato, e anche per questo mi aspetto una partita molto complicata. Il ritorno sarà particolarmente duro, i baschi sono molto caldi. Ma dipenderà tutto dalla Roma, come ha detto Mou non sai mai che squadra sarà. Se sarà una Roma cazzuta come contro la Juve, il risultato sarà diverso…L’importante sarà vincere domani, con qualsiasi punteggio dato che ora non contano i gol fuori casa..”

Stefano Carina (Radio Radio): “Conte sarebbe una soluzione ideale, è un allenatore che fa la differenza. Il problema è che se Mou va via dalla Roma è perchè il club non riesce a soddisfare il piano di rafforzamento che avrebbe dovuto portare la Roma a lottare per il titolo, e viene Conte?… Se va via Mou, faccio fatica a pensare che venga Conte, che è uno che se viene, soprattutto il primo anno, pretende un piano di rafforzamento importante. La Roma con i paletti del FPFP non penso possa accontentarlo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Conte ha deciso di lasciare il Tottenham, vorrebbe tornare in Italia, e potrebbe essere anche la Roma la sua prossima squadra. Lui è molto esigente, ma ti dà grandi garanzie di serietà e di risultati. Per la società è un grande allenatore, anche se un rompiscatole in stile Mourinho, ma sarebbe una grande soluzione… Se Mourinho va via dalla Roma è perchè ha un’altra squadra. Mou parla e noi ci convinciamo di cose che non sono vere: due anni fa la Roma è stata il quinto club d’Europa per soldi investiti sul mercato, quest’anno la Roma ha preso Dybala, Wijnaldum e Matic, ditemi voi quale altra squadra in Europa ha fatto un mercato del genere. Poi noi ascoltiamo Mourinho e ci convinciamo che la Roma è una squadra da ottavo posto. Per me la Roma in questi due anni ha fatto mercati importanti… La squalifica di Mou? Decisione politica, prenderà una giornata, salterà solo il Sassuolo e ne uscirà coi guanti bianchi…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Conte? L’Inter non può permetterselo, la Juve ha la grana del contratto di Allegri, il Milan ha Pioli… La Roma voleva Conte già anni fa quando poi andò all’Inter, ma se non riesce ad accontentare Mourinho come può accontentare Conte? Mi sembra senza logica… Mourinho in panchina nel derby? Io penso che la squalifica sarà confermata, e dunque non ci sarà…

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Conte alla Roma? Ma lui si lamenta del mercato del Tottenham…poi tutto è possibile. Mourinho? Secondo me finirà pari e patta, gli daranno un turno di squalifica e salterà solo il Sassuolo…”

Redazione Giallorossi.net

