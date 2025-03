Calciomercato Roma, anche i giallorossi in fila per Nico Paz: Ranieri stravede per il trequartista

AS ROMA NEWS – Un altro argentino nel mirino della Roma, e stavolta si tratta di un nome che sta facendo parlare tutta Europa. Nico Paz, trequartista classe 2004, ha catturato l’attenzione di diverse big, e tra queste c’è anche il club giallorosso. Quest’anno in prestito al Como, il talento di proprietà del Real Madrid è finito al centro di un intrigo di mercato: i lariani vorrebbero trattenerlo offrendo 18 milioni, mentre il club spagnolo ha ancora il diritto di recompra.

La concorrenza è serrata: l’Inter è in prima fila, ma stando a quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica anche la Roma e l’Atalanta sono in corsa. Claudio Ranieri stravede per il ragazzo e lo considera un profilo perfetto per rinforzare la trequarti giallorossa, anche se la valutazione da 30 milioni complica i piani.

A Trigoria, Paz ritroverebbe una folta colonia argentina, con Dybala, Soulé e Paredes, e magari anche un’occasione di crescita lontano dalle pressioni del Real. Un dettaglio curioso? Suo padre, Paz senior, fu vicino alla Roma nel 1997, ma alla fine i giallorossi optarono per Cesar Gomez. Stavolta la storia potrebbe avere un finale diverso.