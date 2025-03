“ON AIR!” – RIGHETTI: “Accordo già fatto con Gasperini, contratto quadriennale da 5 milioni”, TORRI: “I dazi di Trump incideranno sul fatturato dei Friedkin”, PRUZZO: “Soulè non è pronto, servirà un’altra alternativa per Dybala”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io non ho la certezza che Dybala sarà abile e arruolato per settembre. Però in ritiro con la Roma ci potrebbe andare. Se non parte per il ritiro, allora lì mi preoccupo… Il fatto che lui voglia stare vicino alla squadra è apprezzabile e utile, ma farla diventare un’altra cosa diventerebbe fuori luogo. Esagerare nel ruolo di mental coach non favorisce la squadra, ma sminuisce il potenziale dei calciatori e la loro capacità di trovare una soluzione anche senza Dybala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Continuano le indiscrezioni sulle varie panchine. Tutte le prime 10 rischiano di cambiare, e per questo la Roma un giorno sembra tornare su Allegri, un giorno su Gasperini, oggi c’è addirittura chi parla di accordo messo nero su bianco con l’allenatore dell’Atalanta… Lecce-Roma? In un mondo normale sarebbe “due”, ma né Mourinho né De Rossi ci hanno vinto a Lecce, e oggi mi aspetto che Ranieri sottolineerà questo aspetto…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Non capisco come si possa pensare che esista un ballottaggio tra Hummels e Nelsson in vista della partita di sabato contro il Lecce. Non ha senso un ballottaggio tra un ex panchinaro del Galatasaray e un difensore che ha giocato titolare una finale di Champions League sei mesi fa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “De Rossi di nuovo in panchina? Penso che qualcosa si stia muovendo in vista della prossima stagione. Se è furbo, lui a Bologna non ci va. Dopo quello che è successo a Roma, se vai a Bologna dopo Motta e Italiano, ti devono mettere in mano un’ammiraglia, altrimenti… Io non vorrei che la grande voglia di essere protagonista da allenatore, lo porti a sentirsi più pronto di quello che è realmente. Mi auguro che scelga una piazza che gli dia tempo e tranquillità…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Contratto quadriennale a Gasperini? Se è così, sarebbe la mossa perfetta per Friedkin…tranquilli, che la Roma giocherà bene, e vincerebbe magari tra 2 o 3 anni…Io credo che un presidente che vuole risparmiare prende Gasperini. Friedkin lo prende per quello che ha visto, e secondo lui tra due anni siamo in Champions League. La Roma diventerebbe un’Atalanta che si deve costruire. Ma io sinceramente a questa cosa dell’accordo già fatto non ci credo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Penso che dopo le prossime tre partite sapremo con certezza se la Roma sarà davvero in corsa per un posto in Champions oppure no, perchè dopo il Lecce avrai Juventus e poi il derby. A quel punto capirai se ce ne avrai davvero per lottare per il quarto posto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per me la Juventus con il cambio in panchina torna la grande favorita per il quarto posto. Ma se dovessi battere sia il Lecce che i bianconeri, arriveresti al derby carico a pallettoni e lì potrebbe rimescolarsi tutto. Ranieri statisticamente è uno che tende a fare bene nei rush finale di campionato, anche se stavolta ha un calendario davvero complicato…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dopo il Lecce ci aspetta uno spareggio dietro l’altro. La Roma ne deve vincere sei, oppure fare cinque vittorie e tre pareggi, così arriveresti a 67 punti…è complicato, ma me le gioco e vediamo quello che succede. Vi do una notizia, che in pochi collegano alla Roma: Trump ha annunciato dazi del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti. Ricordo a tutti che la famiglia Friedkin ha il suo core business nel settore automobilistico con un marchio che non è americano. E penso che questo possa avere ripercussioni sul fatturato del gruppo Friedkin…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “La Roma ha già l’accordo con Gasperini. È lui il prescelto per la panchina. Resta da risolvere l’uscita del tecnico dall’Atalanta, visto che ha un contratto ancora per un anno. Ma l’accordo con la Roma c’è sulla base di un contratto di quattro anni con opzione per il rinnovo, e un ingaggio da 5 milioni di euro a salire…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Nessuno si aspettava che Dybala si sarebbe fatto male nel momento migliore. Io su questo non ho dubbi: Soulè non ha dimostrato di poter prendere in pianta stabile il suo posto. Devi trovare un piano B che ti garantisca di avere dei calciatori in grado di tenere botta. La Roma ha bisogno di un sostituto, e siccome Soulè non mio sembra pronto, dovrai trovare sul mercato un’alternativa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala ha un contratto, la Roma deve aspettare che ritorni. Deve fare riabilitazione e il nuovo allenatore dovrà considerare l’eventualità di giocare inizialmente senza di lui. Al nuovo allenatore chiederanno: “Dybala ti serve o no? Dobbiamo incentrare gli acquisti con Dybala al centro o servono alternative”. Per questo finale di stagione la Roma deve fare quello che ha fatto fino ad adesso…”

