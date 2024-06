Calciomercato Roma, anche il Fenerbahce di Mourinho sulle tracce di Morata

AS ROMA NEWS – Aumentano le pretendenti per Alvaro Morata. Come scrivono dalla Turchia, sull’attaccante attualmente in forza all’Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria di 12 milioni, non ci sarebbero solo Juventus e Roma.

L’ex Real Madrid infatti sarebbe sul taccuino del Fenerbahce, che vorrebbe regalare l’attaccante iberico al nuovo allenatore José Mourinho. Lo Special One avrebbe voluto Morata anche l’anno scorso, quando era seduto sulla panchina giallorossa.

Il centravanti spagnolo, 31 anni, ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid in estate avendo capito di non essere più una priorità per il club e per il suo allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!