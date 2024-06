Calciomercato Roma, Belotti può restare alla Fiorentina: incontro con l’agente. Sondaggio dei giallorossi per Ikonè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti potrebbe restare alla Fiorentina nonostante sei mesi non esaltanti vissuti in viola. Se inizialmente questa eventualità veniva considerata molto remota, nelle ultime ore sono in risalita le chance di vedere ancora il Gallo con la maglia dei toscani.

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione è in programma nei prossimi giorni un incontro tra la dirigenza viola e l’agente del calciatore. Ghisolfi attende interessato, ben disposto a cedere l’attaccante ex Torino e Palermo per monetizzare. E sull’asse Roma-Firenze potrebbero materializzarsi altri affari di mercato.

Stando a quanto scrive il portale Violanews.com, il club capitolino ha nuovamente sondato la pista che porta a Jonathan Ikonè, attaccante mancino francese già cercato nel mercato di gennaio senza successo.

Fonti: La Nazione / Violanews.com

