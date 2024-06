“ON AIR!” – ROSSI: “Morata a caccia del pollo e di un posto dove svernare”, PIACENTINI: “Con lui, Dybala e Chiesa andiamo a vincere”, MATTIOLI: “Lo spagnolo è più adatto alla Juve, i romanisti si aspettano altro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Morata? Non me lo dimentico quello che ha detto l’anno scorso…se dovesse venire, la prima domanda che gli farei in conferenza stampa sarebbe questa: “L’estate scorsa hai detto che non hai mai pensato alla Roma e che la tua prima scelta era l’Inter, mo come mai stai qua?“… Morata è uno che vuole svernare da qualche parte e levare soldi al pollo che ci casca, e io vorrei evitare. Mettici pure che non è un centravanti, e allora… Certo, se l’alternativa è Abraham o Morata, allora scelgo Morata. Ma pronti via, prendere un centravanti che non è un centravanti, che fa la riserva dell’Atletico Madrid, non direi “wow, chi abbiamo preso…”…fra l’altro prende 6,5 milioni più 2 di bonus di stipendio, ma di che stiamo parlando…L’annuncio del rinnovo di De Rossi? Ho la sensazione che lo vogliano fare insieme a quello di un acquisto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’annuncio di De Rossi insieme a quello di un acquisto? Beh, se così fosse non lo faranno con il vice di Angelino, ma immagino stiano aspettando l’acquisto più rappresentativo…penso a Chiesa…col tridente Chiesa-Dybala-Morata andiamo a vincere…perchè ora voi mi vorreste dire che se la Roma si presentasse ai nastri di partenza con questo tridente non sarebbe tanta roba…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo voi una Roma così composta: Svilar, Bellanova, Mancini, Ndicka, Angelino, Paredes, Fofana, Dybala, Pellegrini, Chiesa, Morata…sarebbe una Roma che può competere per il titolo? Alla fine aggiungeresti Bellanova, Fofana, e mi riferisco a quello ex Lens che ora gioca in Arabia, Chiesa e Morata. Avresti Paredes e Fofana corpo centrale, Pellegrini con libertà sul centro sinistra, Dybala che viene dentro e Bellanova che va a destra…tanto calcio ci sarebbe eh…Non è una Roma impossibile. Certo, poi bisognerebbe vedere i sostituti, ma come titolari alzeresti di molto il livello degli undici…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Voti a Morata? Colpo di testa 7,5, velocità 9, tiro 8, senso del gol 8, partecipazione alla manovra 10…A me è un attaccante che piace, non è l’ultimo arrivato, sta da tanto tempo ad livelli alti. Cosa dovrebbe migliorare? La cattiveria dentro l’area di rigore. Si può migliorare, ricordiamoci cosa diceva Spalletti di Dzeko…Scamacca o Morata? Eh…è dura…Morata è una certezza, poi si conosce con Dybala. Scamacca però può ancora migliorare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri c’è stato il G4 a Trigoria…c’erano i due geni, Friedkin e il figlio, la signora Souloukou e il povero Ghisolfi, oltre a De Rossi, che sente quello che dicono loro…Il Corriere scrive che si prenderanno solo giovani, basta stipendi alti, basta giocatori in prestito e over 30, perchè non diventano asset della società. Perciò cosa significa? Che la storia di Morata è una ca*zata… Si vogliono spendere soldi per i cartellini, ma senza dare tanto di stipendio, si prenderanno 6-7 giovani nella speranza che qualcuno sfondi per poi rivenderlo…non so, non la vedo bene… Ghisolfi non può sbagliare una mossa dopo tutti gli errori fatti da Pinto. Ora avete capito che Tiago Pinto è stato una pippa, prima, durante e dopo il mandato…ha preso certi giocatori…siamo stati a combattere con gente che diceva che Solbakken era un fenomeno, che Camara correva tanto, che Maitland-Niles era buono…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Come dice la dottoressa Souloukou, c’è molto lavoro da fare. E facciamolo. Io auspico che alcune cose vengano fatte in anticipo prima della fine del mercato, è peccato? Po se la Roma l’ultimo giorno prende tre fenomeni, chi è più felice di me…tanto sul mercato qualsiasi cosa si dice è sbagliata, perchè è pure vero il suo contrario…”

Simone Valdarchi (Radio Romanista): “Il rinnovo di Dybala non è un’urgenza per la Roma, ma nemmeno al calciatore conviene…lui sa benissimo che o va via con la clausola, e prende un sacco di soldi, oppure, se proprio vuole andare via, l’anno prossimo si libera a zero. E per un calciatore del genere liberarsi a zero significa firmare per un sacco di soldi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Morata e Bellanova? Bah, non mi pare che siano nomi che scaldino più di tanto. Morata era una suggestione dell’anno scorso, e gli anni passano anche per lui. Non storco la bocca per un nazionale spagnolo, non ho controindicazioni, ha esperienza, conosce bene il campionato italiano ed è integro. Se vai sull’usato sicuro, è in grado di coprirti il ruolo. Bellanova non mi fa particolari sensazioni, ma è giovane e ha forza, ed è un ragazzo che ti può dare una mano…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Morata come suggestione ci può stare, come finalizzatore un po’ meno. Può essere un ripiego a livello tecnico ed economico, perchè se prendi un centravanti di adesso ti costa un botto. Secondo me non è un grande goleador, e forse vicino a lui ce ne vorrebbe un altro… Bellanova? Gioca molto bene a fare il quinto, e meno a fare il quarto. E’ un giocatore cresciuto tanto, è il classico quinto che ha forza e va…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Morata? E’ un giocatore che mi piaceva. Non è mai stato un goleador da 20 reti, ma non ha mai giocato da titolare dove è andato, si è sempre adeguato alle necessità della squadra in cui giocava. Nella Juve di gol ne ha fatti tanti. Se avessi Lukaku, lo prenderei volentieri in tandem con lui, ma prenderlo per fargli fare il sostituto del belga lo trovo azzardato. Per la Juve sarebbe diverso: se dovesse venire per sostituire Milik lo prenderei volentieri, perchè sa stare al suo posto e quando entra non è mai banale. Lo vedrei molto più nella Juve che non nella Roma… Il tifoso si aspetta qualcosa di diverso, si aspetta un attaccante che fa gol una domenica sì e una no, e lui non so se possa sodisfare queste attese…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!