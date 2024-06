Dybala-Morata-Chiesa: Friedkin a Trigoria studia il tridente delle meraviglie

AS ROMA NEWS – Quella di ieri è stata una giornata molto intensa, ma in realtà sono tre giorni che Dan e Ryan Friedkin si troverebbero a Trigoria per una full immersion giallorossa volta a pianificare le strategie di questo mercato estivo ancora agli albori. E che ieri è culminata con una serie di incontri che ci dicono come nella Roma cominci a bollire più di qualcosa in pentola.

I Friedkin vogliono allestire una Roma giovane e affamata, ma hanno anche intenzione di andare incontro alla passione dei tifosi, per questo stanno studiando possibili colpi in entrata che possano accendere la fantasia dei romanisti. Tra questi Bellanova del Torino, per cui c’è stata un’accelerata, ma soprattutto Federico Chiesa e Alvaro Morata.

Per il primo l’interesse della Roma è ormai conclamato: arrivare a dama con lo juventino non sarà per niente facile, ma De Rossi e Ghisolfi ci stanno provando dopo un incontro avvenuto qualche giorno fa con l’agente del calciatore nel corso del quale le parti hanno manifestato reciproche aperture a un futuro insieme. Servirà tempo, ma anche che tutti gli incastri vadano al posto giusto. Chiesa però resta un obiettivo della Roma.

Così come Alvaro Morata: perso Lukaku, De Rossi vorrebbe avere un centravanti di sicuro rendimento nel suo 4-3-3. Omorodion piace ma come prospetto su cui puntare per il futuro, l’ex Juventus è invece un giocatore già pronto all’uso che conosce molto bene il nostro campionato. L’Atletico sembra non volerci puntare più, la famiglia spinge per il ritorno in Italia, e la Roma è tornata a pensarci seriamente: la clausola rescissoria di 12 milioni fa gola ai giallorossi, e lo stipendio del calciatore il prossimo anno scenderà a 5,5 milioni l’anno.

Dybala, grande amico di Morata, sarebbe ben felice di averlo come nuovo partner di un attacco stellare. Friedkin pensa al doppio colpo, e studia le mosse per regalare a De Rossi e alla piazza giallorossa un tridente da urlo. Ovviamente questo sarà possibile solo dopo aver piazzato altrove tutti gli esuberi in attacco: Shomurodov, Belotti, Solbakken e Abraham hanno già le valigie pronte. Proprio la cessione dell’inglese in Premier (la Roma spera di ricavarci 25 milioni) potrebbe fare la differenza in tal senso.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Tempo

