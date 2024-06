Ritiro Roma, scartata la montagna: tre settimane a Trigoria, poi tutti in Gran Bretagna

NOTIZIE AS ROMA – Niente ritiro in montagna, neanche stavolta. La Roma sembra aver ormai pianificato le sue strategie per la preparazione estiva, che la squadra svolgerà in gran parte a Trigoria, per poi dirigersi all’estero, in direzione Gran Bretagna.

Vanno ancora definiti gli ultimi dettagli, poi il programma sarà completamente definito. De Rossi e il suo staff hanno deciso di iniziare il ritiro nella Capitale l’8 luglio, tra le mura del Fulvio Bernardini, dove verranno inizialmente effettuati i consueti test medici e atletici per valutare lo stato di forma dei calciatori (nazionali esclusi) dopo le vacanze.

Prenderà poi il via la preparazione vera e propria: si lavorerà a Trigoria per ben tre settimane (fino alla fine di luglio) per poi dirigersi in Gran Bretagna per proseguire il lavoro atletico e giocare anche qualche partita amichevole. L’obiettivo di De Rossi è di arrivare in perfetta forma per l’inizio del campionato, previsto per il weekend del 18 agosto. Scartata dunque l’ipotesi di un ritiro in montagna vecchio stile: dopo un’attenta valutazione, lo staff ha optato per questa soluzione.

Fonte: Il Tempo

