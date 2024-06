Roma, il belga Bodart come vice Svilar: sorpassato Falcone

AS ROMA NEWS – Con l’addio di Rui Patricio, a cui non verrà rinnovato il contratto, nella Roma si apre la corsa al ruolo di vice Svilar. Il portiere serbo sarà il titolarissimo tra i pali, con Ghisolfi che si appresta a rinnovargli il contratto, con un ritocco verso l’alto importante considerando che al momento Mile è uno dei giocatori che guadagna meno in rosa.

La Roma però ha bisogno di inserire un secondo portiere, e nelle ultime ore è spuntato con forza il profilo di Arnaud Bodart, 26 anni, estremo difensore belga dello Standard Liegi il cui contratto è in scadenza nel 2025. Non tanto alto per essere un portiere (187 centimetri), Bodart è un numero uno molto reattivo tra i pali e bravo nel posizionamento tanto da meritarsi anche una convocazione da parte di Tedesco nella nazionale maggiore a giugno dell’anno scorso.

La sua valutazione è di circa 6 milioni di euro, ma essendo arrivato a un anno dalla scadenza di contratto la Roma pensa di poter arrivare a dama con lui spendendo anche qualcosa in meno. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Wladimiro Falcone, 29 anni, portiere del Lecce come possibile vice di Svilar, ma ora le mire di Ghisolfi sembrano essersi spostate verso il Belgio, in direzione di Bodart.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Il Messaggero / Transfermarkt.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!