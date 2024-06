Calciomercato Roma, giornata di riunioni a Trigoria: intervenuti anche i Friedkin in call. Priorità alle cessioni, poi gli acquisti

AS ROMA NEWS – Lavori in corso nella Roma. Oggi a Trigoria, racconta in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, si sono tenute diverse riunioni di mercato a cui hanno partecipato, oltre al ds Ghisolfi e Daniele De Rossi, anche la Ceo Lina Souloukou e Maurizio Lombardo.

Centrale la figura di Daniele De Rossi, manager all’inglese: le sue indicazioni sul mercato saranno molto importanti nella costruzione della rosa del prossimo anno. Da segnalare gli interventi, seppur in conference call, dei presidenti Dan e Ryan Friedkin.

Nelle riunioni si è convenuto sull’importanza di accelerare sulle cessioni di tutti quei calciatori che non sono ritenuti strategici nel progetto del nuovo tecnico. Una volta tagliati gli esuberi si passerà agli acquisti “mirati”.

