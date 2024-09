Calciomercato Roma, anche Joao Costa può partire: Brasile o Portogallo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Chris Smalling. Anche il giovane attaccante giallorosso Joao Costa potrebbe lasciare molto presto la Roma.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Romanista, il club giallorosso starebbe lavorando alla cessione a titolo temporaneo dell’esterno offensivo mancino cresciuto in Primavera.

Per Joao Costa possibile passaggio in un club portoghese o brasiliano, paesi dove il mercato è ancora aperto. De Rossi crede molto nelle potenzialità del ragazzo, che però al momento è chiuso da Soulè e Dybala. Per questo la Roma pensa di farlo partire in prestito e dargli la possibilità di giocare.

