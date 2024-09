Roma, punto e a capo

AS ROMA NEWS – Vedere la Roma a due punti in classifica prima della sosta fa male agli occhi e al cuore. Ma il pareggio di Torino è un toccasana per una squadra già vicinissima alla prima crisi stagionale. E dallo zero a zero dello Stadium la Roma deve ripartire: ora comincia il suo campionato.

Contro l’amico e rivale Thiago Motta, De Rossi conferma il 4-3-3 e tiene ancora una volta fuori Dybala, dando continuità alle sue idee: la sua Roma vuole giocare con gli esterni molto larghi, giocatori di gamba che possano dare ampiezza e imprevedibilità alla manovra offensiva. La mossa a sorpresa è il giovane Pisilli, che non sfigura.

La partita non si gioca a ritmi altissimi: le due squadre, guardinghe e compatte, non riescono a primeggiare l’una sull’altra. Il risultato è una gara bloccata, con pochissime occasioni da gol. Lo spettacolo è il grande assente dal big match dell’Allianz Stadium, che termina con un inevitabile quando giusto 0 a 0.

Per la Roma il bicchiere è mezzo pieno: portarsi a casa un pareggio, soprattutto in un momento come questo, da una trasferta storicamente ostica è un risultato da accogliere positivamente. Il problema semmai è stato non vincere contro l’Empoli: con quei tre punti la classifica ora avrebbe tutto un altro aspetto.

Ora deve cominciare tutto un altro campionato per i ragazzi di De Rossi, chiamato a risolvere più di qualche problema di una squadra che fatica ancora tantissimo a creare occasioni da gol: zero tiri nello specchio ieri sera per i giallorossi, con Dovbyk, l’acquisto di punta del mercato appena concluso, apparso ancora un corpo estraneo alla squadra. Il mister deve assolutamente trovare un modo per servirlo di più e meglio: ieri nessuno è stato in grado di mettergli un cross degno di tale nome per sfruttarne le doti aeree.

Segnali incoraggianti invece dalla panchina: bene quasi tutti i subentranti. Baldanzi intermedio merita più fiducia, mentre Konè nei pochi minuti in campo ha dimostrato di avere le doti per diventare un punto fisso del centrocampo di De Rossi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!