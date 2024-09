La Roma si rifà la difesa a zero: fatta per Hermoso, ora assalto a Hummels

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha deciso di rifarsi la difesa puntando sui parametri zero. Ghisdolfi, dopo aver dovuto rinunciare a malincuore a Danso, si è fiondato su Mario Hermoso, riuscendo a battere la concorrenza decisamente agguerrita del Galatasaray.

Lo spagnolo firmerà oggi un contratto triennale (con clausola di risoluzione al termine dei primi due anni) ma nel post partita è stato “ufficializzato” da De Rossi: “Hermoso sta arrivando, con lui dovrò lavorare durante la pausa perchè non si allena da un po’ di tempo“.

Il centrale mancino, svincolato dall’Atletico Madrid, dovrà lavorare sodo per rimettersi in pari con i compagni e ritrovare la migliore condizione fisica. Nel frattempo Mancini e Ndicka, ieri tra i migliori in campo, dovranno fare gli straordinari.

Smalling infatti sta per salutare la Roma dopo cinque anni di giallorosso: oggi il difensore inglese svolgerà le visite mediche per l’Al Fayha e poi volerà per l’Arabia. De Rossi non ha intenzione di restare con soli tre centrali in rosa, e per questo Ghisolfi ha riallacciato i contatti con Mats Hummels, 35 anni, giocatore esperto ancora senza squadra.

Bologna e Como hanno provato a convincerlo nelle scorse settimane, senza successo. Nelle ultime ore però il Galatasaray, dopo aver perso Hermoso, ha bussato alla porta dell’ex Borussia Dortmund e potrebbe riaccendersi un duello di mercato con la Roma. Ma anche stavolta potrebbero spuntarla i capitolini.

Giallorossi.net – G. Pinoli

