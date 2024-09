“ON AIR!” – ROSSI: “Ultime 72 ore molto promettenti per la Roma”, NARDO: “Con Hummels e Hermoso una delle difesa più forte della storia”, PRUZZO: “Soulè e Dovbyk non si passano mai la palla”, PETRUZZI: “Ma Depay è ancora libero?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma non avesse sbagliato la partita contro l’Empoli, oggi si sarebbe respirato un grande ottimismo. Fine settimana positivo, la cosa migliore è il mercato. Le ultime 72 ore sono promettenti sotto tanti punti di vista. La Roma è perfettibile, ha tante lacune, i terzini sono fondamentali nel calcio di oggi e se ambisci a qualcosa devi avere due terzini… Saud? De Rossi in pratica ha detto che corre, ma che gli deve insegnare a giocare a pallone…ma de che stamo a parlà?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Hummels arriverà alla Roma. Il mio voto al mercato con lui sarebbe 7,5, senza lui sarebbe da 7. Con il tedesco dentro al posto di Smalling, saresti più forte dell’anno scorso… Ieri Cristante migliore in campo con Ndicka… La Roma ha vinto due partite nelle ultime 12 partite, non riesce più a vincere in campionato e deve ricominciare dopo la sosta. La squadra non gioca bene, anche se ieri la prestazione è stata diversa: se avesse giocato così le prime due, ora avrebbe avuto 7 punti. Vorrei capire meglio la storia di Dybala: secondo me De Rossi vuole gestirlo, però non vorrei che si ragionasse per assoluti. Se lui e Soulè non possono giocare insieme è un limite…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “I problemi di Dovbyk? Ma Depay è ancora libero? Shomurodov non è un attaccante di razza, è uno che ha fatto la riserva anche con il Cagliari di Ranieri…se ci fosse qualcosa last minute…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io dal Milan mi sarei fatto dare anche Jovic, in rosa me lo sarei messo. A meno che De Rossi non abbia visto dei miglioramenti notevoli di Shomurodov, e non parlo dell’impegno, ma di miglioramento tecnico-tattici… El Shaarawy? O non sta bene, oppure nella testa di De Rossi ora c’è un altra gerarchia. Io non posso credere che un giocatore che ha avuto un problema muscolare a metà luglio non possa giocare 20 minuti i primi di settembre….”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Juventus del primo tempo era una squadra scarsissima, e pensavo che la Roma potesse vincere. Tutti dicono che Motta è un fenomeno, ma secondo me non lo è. A me non mi piace per la presunzione…ma puoi mettere Fagioli al posto di Douglas Luiz?… La Roma? Ha fatto benino, non ha preso gol. Vedo gente felice per questo, per lo zero a zero. Ci sono tante cose che non capisco, ma sicuramente l’allenatore sistemerà queste cose. Mi è piaciuto Konè, ha corsa, dribbling, impatto…mi sembra buono. Ancora non si capisce che tipo di giocatori sono Soulè e Dovbyk…Non sono contento e convinto di questa Roma, però leggo cose trionfanti. Questa Roma non la capisco… Hermoso? Bel giocatore, nessun infortunio, è un bel colpo. La cosa strana è che a 29 anni va a parametro zero e non lo ha comprato nessuno…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Hummels sarà l’ultimo tassello di un mercato che lascia ancora scoperti i ruoli di terzino destro e attaccante di sinistra, ma bisognava cambiare tanto e qualcosa per strada bisognava lasciarla… La Roma ha preferito chiudere per Hermoso come prima mossa, lo capisco, perchè avere due profili come Hummels e Smalling in rosa avrebbe appesantito il tutto, ma appena uscirà Smalling verrà chiuso il colpo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Aspettiamo di vedere le visite mediche Smalling e che l’affare venga completato, visto che veniamo da sorprese dell’ultima ora…Poi dopo si può iniziare a parlare del sostituto. Hummels sarebbe davvero l’ideale sostituto di Smalling, per spessore e personalità faresti un’operazione di altissimo profilo. Mancini, Ndicka, Hermoso e Hummels: raramente ricordo quartetti di difensori centrali così forti e complementari nella storia della Roma…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Prestazione buona della Roma, non voglio dire ottima. La Juventus ancora non mi ha impressionato per niente. Il fatto di aver tenuto in panchina Douglas Luiz e Koopmeiners mi ha portato a uno slancio di affetto nei confronti di Thiago Motta. De Rossi ha lanciato qualche bel segnale, da Pisilli a Saelemaekers, che mi conforta parecchio…L’unico aspetto fortemente negativo di questo mini bilancio sono i due punti raccolti in tre partite…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma è una squadra che fa fatica a tirare in porta, e allora non rinuncerei mai a Dybala. Lo capisco poco Dybala in panchina… La Roma è una squadra che non fa gol, ragazzi…Dovbyk ha fatto due tiri in porta in tre partite. Mi sembra molto spaesato. Nessun processo all’ucraino, ma mi sembra uno che non ha preso coscienza del fatto che il campionato italiano è diverso dalla Liga, qua non ti fanno stoppare, girare e tirare, ti menano prima…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri si è visto poco, quasi niente da una partita che ti aspetti molto diversa specie sul piano del ritmo. Tra un mese le squadre saranno affiatate, avranno chiuso un mercato che ha condizionato tutti. Nel primo tempo la Roma forse era messo meglio in campo, ma il ritmo gara era improponibile. Poi sto cooling break andrebbe evitato, ti fermi anche dopo un tempo così… Alla fine è un punto che va bene a entrambe le squadre…Io quel tridente spero di non vederlo più. Soulè è un solista che cerca di dribblarne due o tre e poi finisce per dare palla agli avversari. Dovbyk? Prestazione negativa, è completamente fuori dal contesto, sembra messo lì senza un’idea per poterlo far esprimere. Anche perché Soulè va per conto suo, prende palla e va senza accorgersi che il campo è finito. Due attaccanti nuovi che sono veramente due giocatori che non si passano mai la palla. Questo ti fa capire quanto ci sia bisogno di lavorare…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Pensate cosa avremmo detto oggi se questa partita l’avessero fatta la Juve di Allegri e la Roma di Mourinho…E’ stata una partita bloccata, ma a me la Roma del primo tempo non mi era dispiaciuta. E’ vero che non ha mai tirato in porta, ma era una squadra compatta e corta, che andava a pressare. Partita normale della Roma, dove si è pensato più a non perdere che a non vincere. Però un gol in tre partite sono un campanello di allarme, con una squadra che non ha mai servito Dovbyk. Lui non è il tipo che si prende palla a metà campo a far salire la squadra, lui è un attaccante che va servito in profondità, che va servito con cross sul secondo palo, eppure queste cose non si sono mai viste…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma Savona, Mbengula, sti giocatori qua se non li fai giocare si arrabbiano? Motta è stato un po’ presuntuoso pensando che contro una Roma così avrebbero vinto…ma di che…L’allenatore ha snobbato la Roma…l’anno scorso Mourinho aveva fatto un miracolo a èpareggiare, ora invece De Rossi ha fatto ridere…invece no. Gli anni scorsi beccavano a destra e a manca a Torino, stavolta hai fatto zero a zero contro una Juve prima in classifica che aveva fatto tre gol a tutti…ogni tanto esaltiamo no? Tocca proprio a me dirlo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non cominciamo a dare dello scemo a Thiago Motta… La Roma ha giocato bene, e la Juve era ferma…”

