Serie A, gli orari della 4a giornata: Genoa-Roma domenica 15 settembre alle 12:30

NOTIZIE AS ROMA – La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle gare della 4^ giornata di Serie A.

I venti match saranno in programma dal 14 al 16 settembre, dopo la pausa per le nazionali. Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa domenica 15 settembre alle 12:30.

Queste le date e gli orari di tutti i match:

14/09/2024 Sabato 15.00 COMO-BOLOGNA DAZN

14/09/2024 Sabato 18.00 EMPOLI-JUVENTUS DAZN

14/09/2024 Sabato 20.45 MILAN-VENEZIA DAZN/SKY

15/09/2025 Domenica 12.30 GENOA-ROMA DAZN

15/09/2025 Domenica 15.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

15/09/2025 Domenica 15.00 TORINO-LECCE DAZN

15/09/2025 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN/SKY

15/09/2025 Domenica 20.45 MONZA-INTER DAZN

16/09/2024 Lunedì 18.30 PARMA-UDINESE DAZN

16/09/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-HELLAS VERONA DAZN/SKY

