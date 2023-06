Calciomercato Roma, anche la Lazio piomba su Zaha: è derby con i giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Lazio di Sarri piomba su Wilfried Zaha. Il club biancoceleste si è fatto avanti con gli agenti dell’attaccante, libero a parametro zero.

Lo rivela in questi minuti l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che precisa come le trattative siano in corso aggiungendo però che non sarà facile arrivare alla fumata bianca.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC

Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023