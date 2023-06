Roma, annullata la tournée in Asia: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha deciso di annullare definitivamente la tournée in Asia che si sarebbe dovuta svolgere a fine luglio.

Nell’accordo pattuito infatti la squadra avrebbe dovuto ricevere 3 milioni di euro per la partecipazione a questo evento precampionato, con una parte di tali soldi da ricevere in anticipo.

Soldi che però non sono mai arrivati e per questo la Roma ha deciso, ora in via definitiva, di cancellare la tournée asiatica.

La squadra avrebbe dovuto affrontare Tottenham, Wolverhampton e Incheon United, ma a questo punto le sfide sono da considerarsi saltate.