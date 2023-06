Calciomercato Roma: per Volpato manca l’accordo col Sassuolo. I giallorossi fermi a 30 milioni per Frattesi

CALCIOMERCATO AS ROMA – Calciomercato sempre molto attivo in questo mese di giugno in casa giallorossa. In particolare ci sono ancora molti affari in ballo col Sassuolo, con cui si continua a trattare per Volpato, Missori e Frattesi, e di cui svela alcuni aggiornamenti in questi minuti il giornalista Filippo Biafora.

Mentre è stato già trovato l’accordo per Missori, c’è ancora distanza, ad oggi, su Volpato. Già nella prossima settimana, però, Roma e Sassuolo si sono date appuntamento per proseguire la trattativa.

Inoltre, sempre stando a quanto riportato dal giornalista, la Roma sarebbe ferma ad una valutazione di 30 milioni per Frattesi, la stessa dell’anno scorso e da cui i giallorossi non hanno intenzione di muoversi.

La prossima settimana è previsto un nuovo appuntamento tra #ASRoma e #Sassuolo: intesa trovata su #Missori, distanza su #Volpato. Non si va oltre una valutazione di 30 mln per #Frattesi. Manca ancora l’accordo con il Celta per Perez, si lavora con il Leeds per formula di Llorente pic.twitter.com/1h4XPzf5FM — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 23, 2023