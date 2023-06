UFFICIALE: Kluivert a titolo definitivo al Bournemouth. Alla Roma 11 milioni più 1 di bonus e il 5% sulla futura rivendita (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Era nell’aria già da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità della Roma: Justin Kluivert è stato ceduto a titolo definitivo al Bournemouth. Questa la nota del club giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l’AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert. Con la maglia giallorossa, Kluivert ha collezionato 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020. Nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura in Premier League”.

Gianluca Di Marzio rivela le cifre definitive dell’affare. Secondo l’esperto di calciomercato la cessione dell’olandese porterà nelle casse della Roma 11 milioni più 1 di bonus legato alle presenze.

Nello specifico si parla di 500mila euro che scatterebbero dalle prime 20 presenze e gli altri 500mila alle restanti 20. Il tutto però resta comunque legato all’eventuale salvezza del Bournemouth. Oltre a questo la Roma avrà anche il 5% sulla futura rivendita del giocatore, per un totale di 7 milioni di plusvalenza.