Calciomercato Roma: Missori al Sassuolo a titolo definitivo, si tratta ancora per Volpato. Frattesi più lontano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Filippo Missori passa al Sassuolo a titolo definitivo. L’accelerata è avvenuta in giornata, con il terzino che ha detto sì ai neroverdi, pronti a puntare forte sul terzino.

La Roma dovrebbe incassare dalla cessione circa due milioni di euro più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

Non è ancora fatta invece per il trasferimento in Emilia-Romagna di Cristian Volpato: Roma e Sassuolo stanno ancora cercando la quadra sulla cifra, con i giallorossi che, dopo aver ceduto Tahirovic per otto milioni e mezzo di euro, pretendono una cifra superiore per il trequartista.

Intanto si fa sempre più complicata la corsa a Davide Frattesi: oggi la dirigenza neroverde ha fatto il punto della situazione e al momento il Milan, dopo aver ceduto Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro, è pronto all’accelerata per bruciare Inter e Juventus. La Roma sembra essere tagliata fuori.

Fonte: Sportitalia / Gianlucadimarzio.com