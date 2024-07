Calciomercato Roma, Aouar all’Al-Ittihad: si avvicina la fumata bianca, Ghisolfi tira sul prezzo. Karsdorp tra Besiktas e Trabzonspor

AS ROMA NEWS – Houssem Aouar si avvicina all’Arabia Saudita e all’Al-Ittihad di Laurent Blanc. La Roma sta cercando di strappare un prezzo più alto dei 15 milioni proposti dai sauditi, ma la trattativa è ormai indirizzata verso la fumata bianca.

Il giocatore francese ha già raggiunto un accordo con il club arabo e ora aspetta solo il via libera dei giallorossi, che faranno una plusvalenza secca dalla cessione del centrocampista arrivato lo scorso anno a parametro zero.

Sta per salutare Trigoria anche Rick Karsdorp, che ha richieste dalla Turchia: la Roma ha avviato i contatti con il Besiktas, club che sembra maggiormente interessato al calciatore olandese. Anche il Trabzonspor si è fatto avanti: il terzino, ormai fuori rosa, ha aperto alla cessione, destinazione turca.

In entrata invece è confermato l’interesse per Matias Soulé, 21 anni, attaccante argentino della Juventus che De Rossi aveva suggerito a Ghisolfi in tempi non sospetti.