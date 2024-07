Roma sempre più verde: assalto a Soulé

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Scrivi Chiesa ma leggi Soulé. La Juventus continua ad offrire l’azzurro, che però tentenna, con i Friedkin che preferirebbero regalare a De Rossi l’argentino, più giovane e futuribile dell’azzurro.

Ghisolfi è al lavoro per consegnare a De Rossi un esterno offensivo in grado di segnare e saltare l’uomo, e nelle scorse ore il nome dell’ala bianconera, di ritorno dal prestito al Frosinone, è salito al primo posto nella lista del direttore tecnico.

La Juventus sarebbe disposta a privarsi del gioiello della Next Gen per una base fissa di 30 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti dei bonus. Sul calciatore ci sarebbe tuttavia la concorrenza del Leicester, che ha già formulato un’offerta di 25 milioni, rispedita al mittente dal club bianconero.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori contatti tra Juventus e Roma, con il calciatore preferirebbe non allontanarsi dall’Italia. Nella Capitale, troverebbe i connazionali Dybala e Paredes, con i quali ha stretto una forte amicizia. Ghisolfi inoltre ha da giocarsi la carta El Shaarawy, calciatore gradito a Thiago Motta e già considerato come possibile contropartita nella trattativa, al momento bloccata, per Chiesa.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!