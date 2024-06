Calciomercato Roma, Aouar conteso da Qatar e Arabia Saudita: arrivate due offerte superiori ai 10 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ottime notizie per Florent Ghisolfi sul fronte uscite: la Roma ha ricevuto ben due offerte da oltre 10 milioni per il cartellino di Houssem Aouar. Lo rivela in questi minuti il portale del Corriere dello Sport.

La prima arriva dall’Al Saad, squadra che gioca in Qatar, la seconda da una squadra dell’Arabia Saudita. Il giocatore ha un contatto con la Roma fino al 30 giugno 2028, ma nella nuova squadra ideata da De Rossi l’ex centrocampista del Lione avrebbe poco spazio. Per questo, i dirigenti stanno cercando di trovare una soluzione per consentire al giocatore di tornare a essere nuovamente protagonista.

La Roma sarebbe dunque ben disposta ad accettare offerte di questa entità per il giocatore algerino, ma resta da capire se il centrocampista sarà disposto a trasferirsi in campionati meno blasonati. Gli stipendi faraonici che certi club garantiscono potrebbero però fare la differenza.

Houssem Aouar, 25 anni, è arrivato in giallorosso lo scorso anno a parametro zero: per la Roma dunque una sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza pulita. L’algerino ha giocato 16 partite in stagione con la maglia giallorossa, realizzando 4 gol.

Fonte: Corrieredellosport.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!