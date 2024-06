“ON AIR!” – CORSI: “Pellegrini deve andare via, lo vedrei bene al Betis”, PIACENTINI: “Aouar in Arabia per 10 milioni? Un affare”, TORRI: “Firmerei col sangue per avere Lukaku-Jovic in attacco”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Settimana molto importante, entro il 30 giugno vanno fatte delle cose. Aspettiamo il rinnovo di De Rossi, che non venga annunciato è una cosa che non esiste. Per noi romanisti la notizia del suo rinnovo è una cosa da fanfara, molto più che il gol di Zaccagni all’98esimo…i festeggiamenti di ieri sono la sintesi della mediocrità di questa nazionale. Spalletti si sta rendendo conto il materiale umano ha disposizione è mediocre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Aouar in Arabia? Mi sembra ancora giovane per andare lì, ma dipende pure da quanti soldi gli danno. Ora in Arabia puntano giocatori più giovani, quindi come operazione ci può stare. Certo che se davvero la Roma piazza Aouar a 10 milioni fa un affare…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ho la sensazione che nella Roma in questo momento ci sia qualcosa di più importante della questione stadio, ed è ricostruire la squadra. In questo momento l’aspetto sportivo è preminente. I Friedkin avranno dato mandato a una società di presentare il progetto stadio, non è che se ne occupano loro, ora bisogna capire perchè i tecnici che se ne stanno occupando per quale motivo stanno ritardando il lavoro. Io indagherei più su questo. Dai malumori io ci vedo un po’ di maretta politica, si fa sempre campagna elettorale. Io come consiglio che do alla Roma è di lavorare su entrambe le parti politiche, anche sulla destra, perchè Rocca, che è il presidente della regione, è di destra…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me del problema stadio non interessa minimamente, ma siccome questi vengono per vendere gli stadi, stiamo cercando di capire che sta succedendo per capire che fine farà la Roma…. Spalletti? Vede nemici da tutte le parti, ha ricominciato con la storia dei topini…Spalletti non sta bene, dovrebbe andare in campagna, perchè lui sta bene là, e non lo dico con cattiveria. Lui si è convinto che questa squadra possa fare il 4-3-3 ma non ha giocatori per fare il suo calcio. Io l’unico che mi prendo è Calafiori, che ha prospettive internazionali. Poi se mi dici se prenderei Barella e Chiesa alla Roma, magari…ma come calcio internazionale, non ci sono fenomeni…Pellegrini? Ieri non ha giocato, non l’ha mai vista…lui, numero 10 della nazionale e capitano della Roma, deve fare di più…Lui deve lasciare stare, deve andare via, lo vedo bene in Spagna, al Betis, lì non ci sono grandi ritmi, e lui secondo me lì potrà essere un giocatore molto importante. In Italia è terribile…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Spalletti alla prima incrinatura è impazzito totalmente… In nazionale spesso si vince facendo gruppo, è la chiave di ogni ct, lui invece si incastra in ragionamenti, tatticismi, i giocatori si vede che non sono sereni. Sono contento per Calafiori, è un bravissimo ragazzo e se lo merita. Ieri però ha fatto una partita normale, si è riscattato con quella discesa finale…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ieri Spalletti a Pellegrini gli ha detto di tutto…Lui giocava a sinistra, accanto alla panchina, e ieri sera si è preso di tutto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Bellanova? Nelle trattative l’aspetto importante è la volontà del giocatore. Se io sono la Roma, vado a casa Bellanova, citofono e gli dico: “Raoul, noi ti vogliamo, tu che vuoi fare?“. Nel momento che hai il giocatore dalla tua parte, la trattativa un po’ cambia. Prima hai il sì del giocatore, e poi vai a trattare col Torino. La Roma lo sta facendo questo?…Jovic come alternativa al centravanti titolare? E’ uno che segna sempre…un’accoppiata Morata-Jovic non vi piacerebbe? Poi Jovic qua alla Roma tornerebbe quello dirompente di prima, vede Fontana di Trevi e si esalta…poi certo, devi prendere un attaccante importante. Io per esempio la coppia Lukaku-Jovic firmerei col sangue…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non so qual è il progetto della Roma. Credo che sia opportuno capire quali siano i calciatori in uscita, ci sono delle zavorre difficili da vendere. Poi bisogna capire quali sono le intenzioni dei Friedkin: servono dei giocatori per alzare il livello della squadra. Gli americani negli ultimi anni ci hanno sorpreso, quindi qualcosa succederà. Attaccante? Non è facile trovare un centravanti più forte di Abraham…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Vorrei sapere se i Friedkin stanno acquistando le squadre di calcio per passione o per business… Io penso che vedano in questo sport un margine di guadagno che non c’è in altri settori… Abraham del primo anno sarebbe un buon centravanti per il Milan…”

Redazione Giallorossi.net

