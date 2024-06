Zalewski al Torino per Bellanova: l’affare si scalda. Ai granata un conguaglio di 10-12 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Lo scambio Zalewski-Bellanova sull’asse Roma-Torino si infiamma. Oggi quasi tutti i quotidiani in edicola parlano di questo affare che si sta materializzando con i giorni che passano, con i due giovani destinati a cambiare casacca.

Il terzino destro 24enne è un’espressa richiesta di De Rossi, il suo piano A, e Ghisolfi è al lavoro per accontentarlo. La richiesta di Cairo di 20-25 milioni per il proprio calciatore non ha scoraggiato il ds, pronto a inserire la carta Zalewski nell’affare con i granata. Il giocatore infatti piace al Toro, che dunque sarebbe disposto a parlarne.

A quel punto sarà il momento di discutere di valutazioni: la Roma pensa che il cartellino del polacco possa essere stimato intorno ai 10 milioni di euro. Prezzo che Cairo vorrebbe abbassare. Stesso discorso vale per Ghisolfi, che valuta Bellanova meno di quanto chiede il patron granata: Zalewski più un conguaglio di 10-12 milioni potrebbe essere il punto di arrivo di questa trattativa non semplice ma percorribile.

Da capire però la volontà dell’esterno polacco, che ha capito di essere sul mercato e accetterà il trasferimento, ma preferirebbe andare a giocare all’estero. Bellanova invece ha già dato da tempo l’ok a un eventuale trasferimento in giallorosso.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

