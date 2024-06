Thuram verso la Juventus, la Roma si fionda su Cardoso

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La pista Khephren Thuram si raffredda, mentre torna a scaldarsi quella che porta a Johnny Cardoso. La Roma, non è una novità, sta cercando un centrocampista box to box, e Ghisolfi aveva individuato nel giocatore del Nizza il rinforzo ideale per i giallorossi.

Il problema è che su Thuram c’è da tempo il pressing forsennato della Juventus, che ha già in mano l’accordo con il calciatore e il suo agente. La Roma dunque paga il ritardo con cui si è mossa sul giocatore. I bianconeri si trovano in netto vantaggio, per questo motivo Ghisolfi ha spostato altrove le sue mire.

Il nome tornato di moda a Trigoria è quello di Johnny Cardoso, 22 anni, mediano statunitense del Betis. Giocatore molto duttile, ha cominciato la sua carriera da centrocampista arretrato, venendo poi spostato più avanti per sfruttare il suo dinamismo e la sua ottima tecnica.

Il giocatore piace molto alla Roma, sono arrivate conferme nelle ultime ore dell’interesse dei capitolini per il ragazzo che ora sta disputando la Copa America con la maglia degli Usa. Cardoso, di chiare origini brasiliane, ha visto crescere a dismisura il prezzo del suo cartellino, ora arrivato a toccare quota 20 milioni di euro. Ha un contratto con il Betis fino al 2029.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!