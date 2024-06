Roma, Smalling blocca Hummels

AS ROMA NEWS – Chris Smalling blocca il mercato dei difensori della Roma. Nella testa di De Rossi e Ghisolfi c’è la volontà di trovare una sistemazione al centrale inglese per liberare il posto a Mats Hummels, ma il gioco a incastri per ora sembra di difficile soluzione.

Smalling infatti non ha ricevuto alcuna proposta, nemmeno da quell’Arabia Saudita che a Trigoria si sperava potesse riservare qualche estimatore per il difensore ex United. I giallorossi non disperano e restano in attesa che si muova qualcosa da quelle parti. Il problema però è che Hummels, l’obiettivo di De Rossi e Ghisolfi, non aspetterà ancora a lungo.

Il tedesco è alla ricerca di una nuova squadra, è tentato dalla proposta dei giallorossi, ma prima della partenza di Smalling sarà impossibile concludere l’affare. Per questo l’ex Borussia Dortmund sta cominciando a guardarsi intorno: nella sua testa c’è la ferma intenzione di trovare una destinazione per l’inizio della preparazione estiva, non volendo raggiungere la sua nuova squadra a fine mercato.

Bloccato anche il rientro a Trigoria di Diego Llorente: lo spagnolo è in attesa di una chiamata dai giallorossi, spera in un acquisto a titolo definitivo (possibile per soli 4,5 milioni) ma anche in questo caso serve una cessione che liberi il posto. Il rientro di Kumbulla alla base, anche lui senza offerte dopo sei mesi disastrosi al Sassuolo, stoppa il ritorno a Trigoria dello spagnolo.

Fonte: Il Tempo

