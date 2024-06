EURO 2024, Zaccagni all’ultimo secondo regala gli ottavi all’Italia: con la Croazia finisce 1 a 1. Ora c’è la Svizzera

ALTRE NOTIZIE – L’Italia di Luciano Spalletti centra l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale dell’Europeo 2024 strappando un pareggio contro la Croazia al termine di una partita tutt’altro che esaltante. Gli azzurri non incantano ma ottengono un 1 a 1 all’ultimo secondo di partita che vale il pass per la fase a eliminazione diretta.

Primo tempo avaro di emozioni, ad eccezione di un colpo di testa a botta sicura di Bastoni con Livakovic che compie un miracolo per salvare la porta croata. Per il resto 45 minuti con pochi spunti.

Nella ripresa Spalletti decide di togliere Pellegrini per inserire Frattesi, ma la mossa non si rivela azzeccata: il centrocampista nerazzurro commette fallo di mano in area e l’arbitro, richiamato al VAR, assegna il rigore. Modric dal dischetto si fa parare la conclusione da Donnarumma, ma pochi secondi dopo il portiere azzurro capitola dopo l’ennesimo intervento prodigioso: stavolta il capitano croato da due passi spedisce in rete.

La squadra di Spalletti fatica a creare gioco e occasioni, tanti gli errori tecnici, la disfatta sembra ormai a un passo quando all’98esimo, proprio all’ultimo minuto di recupero, Calafiori scappa via centralmente e libera Zaccagni, subentrato nella ripresa, l’attaccante della Lazio apre il piatto destro e manda la palla sotto il sette. Per la Croazia è una mazzata inaspettata. L’Italia si salva e strappa il pass per gli ottavi, dove incontrerà la Svizzera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini