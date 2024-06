Calciomercato Roma, dalla Turchia: Mourinho ha chiesto Bove al Fenerbahce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Non ho nessun interesse per i giocatori della Roma“. Erano queste le parole che Josè Mourinho aveva pronunciato da nuovo allenatore del Fenerbahce. Dichiarazioni che potrebbero però essere smentite dai fatti.

Perchè stando a quanto scrivono oggi dalla Turchia, e più precisamente il portale Fanatik, lo Special One ha chiesto al suo nuovo club di provare a comprare Edoardo Bove, giovane centrocampista giallorosso che Ghisolfi e De Rossi sarebbero disposti a sacrificare sul mercato in nome della plusvalenza.

Edoardo Bove, 22 anni, ha disputato appena 679 minuti in 18 partite con il nuovo tecnico, trovando meno spazio rispetto all’ultima parte dell’avventura di Mourinho, che lo aveva schierato spesso titolare al posto di calciatori più titolati. La Roma non lo considera incedibile, e davanti a un’offerta importante può lasciarlo partire.

Su Bove anche club inglesi (Everton e Bournemouth) con Ghisolfi che aveva dato mandato a degli agenti di trovargli estimatori in Premier League. Il ds chiede però 18-20 milioni per cedere il giovane centrocampista proveniente dalla Primavera romanista.

