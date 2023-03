Calciomercato Roma, Aouar smentisce le voci sull’Eintracht: “Alcuni sanno prima di me dove giocherò…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Inseguito da alcuni club italiani, Roma in primis, il centrocampista offensivo del Lione Hassem Aouar ha scelto di parlare su Twitter per ironizzare su chi ha scritto o detto che avrebbe già firmato per l’Eintracht Francoforte.

Il calciatore franco-algerino ha ritwittato un post di calciomercato che riportava il suo presunto accordo con il club tedesco, che prevederebbe un bonus di 5 milioni di euro alla firma più 250mila euro al mese di stipendio, con questo commento:

“Alcune persone quindi sanno prima di me dove giocherò la prossima stagione… È fantastico!“, con tanto di emoticon della faccina che ride. Il futuro di Aouar dunque è ancora tutto da decidere.